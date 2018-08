Actualidade

O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, confirmou hoje que os 138 migrantes retidos no navio militar "Diciotti" desembarcarão nas próximas horas e serão acolhidos em países como Albânia e Irlanda, bem como pela igreja católica italiana.

"Alguns imigrantes vão para a Albânia, o governo albanês demonstrou ser melhor do que o francês (...) O resto dos imigrantes irão para mais um ou outro país, mas a maioria será acolhida pelos bispos da Igreja italiana", disse Salvini em Pinzolo (norte de Itália).

Fontes do Ministério do Interior afirmaram que "em breve começarão as operações de desembarque" e os imigrantes "serão levados para um centro de Mesina", na Sicília, antes que comecem a ser encaminhados para a Albânia e Irlanda e sejam acolhidos pela Igreja.