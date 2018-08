Actualidade

A seleção portuguesa de voleibol sofreu hoje a primeira derrota no apuramento para o Europeu de 2019, ao perder em Zwettl com a Áustria 3-1 (26-24, 21-25, 25-23 e 26-24), na quarta jornada do grupo D de qualificação.

Apesar do desaire, a equipa das 'quinas' manteve o primeiro lugar do grupo D, com nove pontos em quatro encontros, seguida da Áustria, com sete. A Croácia ocupa o terceiro posto, com três pontos em outros tantos jogos, enquanto a Albânia é última da 'poule', com dois pontos, também com três partidas disputadas.

A seleção comandada pelo selecionador Hugo Silva esteve perto de triunfar no primeiro parcial e levou a discussão até às vantagens, mas os austríacos prevaleceram por 26-24.