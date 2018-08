Actualidade

Dezasseis pessoas morreram e 26 ficaram feridas devido a um acidente de autocarro numa estrada de montanha perto de Svoge, no noroeste da Bulgária, anunciou o ministro do Interior Valentin Radev.

"Treze pessoas morreram no local e outras três sucumbiram aos ferimentos. Outras 25 ficaram feridas", incluindo três em estado grave", declarou o ministro no local do acidente, 57 quilómetros a norte da capital, Sofia.

O autocarro, que transportava turistas búlgaros após uma visita a um mosteiro, despistou-se, debaixo de uma chuva torrencial, e precipitou-se no leito do Iskar, um rio da região.