O Presidente dos Estados Unidos reagiu à morte no sábado do senador norte-americano John McCain, vítima de um cancro no cérebro, com "a mais profunda simpatia e respeito".

"A mais profunda simpatia e respeito para a família do senador John McCain. "Os Nossos corações e orações estão convosco!", escreveu Donald Trump na sua conta oficial da rede social Twitter.

O senador republicano norte-americano John McCain morreu no sábado, vítima de um cancro no cérebro, um dia depois da sua família ter anunciado que o senador tinha decidido parar com o tratamento da doença.