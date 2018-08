Actualidade

O Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP foi hoje anulado devido à chuva, anunciou a organização, depois de adiamentos sucessivos provocados pelo mau tempo.

A chuva que caiu durante a manhã e o início da tarde deixou a pista de Silverstone alagada e, por razões de segurança, foi adiado sucessivamente o início das corridas de MotoGP, Moto2 - na qual o português Miguel Oliveira tinha o 23.º lugar da grelha - e Moto3.

A partida da corrida de MotoGP estava inicialmente agendada para as 13:00, mas a organização decidiu antecipar a largada dos pilotos para as 11:30, hora para a qual as previsões do tempo eram mais favoráveis.