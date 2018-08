Actualidade

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul (FNAM) considerou hoje "injustificada a renovação", até ao máximo de mais três anos, do contrato de gestão do Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, com o grupo Lusíadas.

Na passada quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução onde "autoriza a realização da despesa inerente à renovação, por dois anos, eventualmente prorrogável por mais um ano, do contrato de gestão do Hospital de Cascais".

A medida é destinada à unidade explorada em regime de parceria público-privada (PPP) com o grupo Lusíadas, desde 2009, uma vez "que caducaria, relativamente à entidade gestora do estabelecimento, em 31 de dezembro de 2018", refere o comunicado do Conselho de Ministros.