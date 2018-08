Actualidade

A urna do senador norte-americano John McCain, falecido no sábado, vai estar no Capitólio, em Washington, na sexta-feira, antes das cerimónias fúnebres, que se realizam sábado, e do enterro no cemitério da Academia Naval em Annapolis, no domingo.

De acordo com a informação divulgada pelos organizadores das cerimónias fúnebres, a urna estará na quarta-feira no Capitólio do Arizona, em Phoenix, e nas instalações da igreja batista North Phoenix, no dia seguinte, onde serão prestadas homenagens ao senador, que faleceu este sábado na sequência de um tumor cerebral.

Os norte-americanos iniciaram hoje uma semana de homenagens a John McCain, um piloto feito prisioneiro de guerra durante a guerra do Vietname, onde foi torturado, e que foi candidato à Casa Branca.