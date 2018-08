Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos rejeitou divulgar um comunicado preparado pela Casa Branca que apelidava de "herói" o recentemente falecido senador John McCain, com quem Donald Trump manteve um relacionamento tenso, noticiou o Washington Post.

Após a morte de McCain, vários funcionários, entre eles a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, e o chefe de gabinete, John Kelly, defenderam a divulgação de um comunicado oficial no qual se chamava o senador de "herói" e se elogiava o seu serviço militar, em particular o desempenho no Vietname, onde foi prisioneiro de guerra.

Contudo, Trump rejeitou a versão final da declaração e disse que preferia reagir na sua conta da rede social Twitter, de acordo com o jornal que cita funcionários e ex-funcionários da Casa Branca.