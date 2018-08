Actualidade

As autoridades de Macau registaram uma taxa de desemprego de 1,8% entre maio e julho de 2018, um valor que praticamente não apresentou oscilações em relação a igual período do ano passado.

A população desempregada era composta por 7.100 indivíduos, mais 200 face ao período transato, segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

A DSEC destacou ainda que o número de desempregados à procura do primeiro emprego constituiu 16,1% do total da população desempregada, o que representa um aumento de 5,3 pontos percentuais, algo que aquela entidade atribuiu à entrada no mercado dos novos diplomados.