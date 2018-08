Actualidade

As autoridades australianas iniciaram hoje buscas para encontrar os passageiros de uma embarcação encalhada desde domingo numa área infestada de crocodilos, no nordeste do país.

A Força de Proteção das Fronteiras não especificou o número exato de passageiros, falando apenas num "certo número de estrangeiros potencialmente ilegais".

A embarcação encalhou no domingo perto da Daintree Rainforest, perto do rio Daintree, no norte de Queensland. Moradores da região afirmaram, entretanto, ter visto várias pessoas a fugir para a floresta.