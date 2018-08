Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje em alta com o principal índice (PSI20) a subir 0,03% para 5.498,69 pontos.

Na sexta-feira, o PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, encerrou a ganhar 0,12%, para 5.497,20 pontos, em linha com as principais europeias, com a Pharol a valorizar mais de 6%.

Dos 18 títulos cotados no índice principal, seis encerraram em terreno positivo e os restantes 12 em baixa.