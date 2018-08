Actualidade

As associações de defesa dos direitos LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais) em França criticaram hoje as propostas "irresponsáveis" defendidas no domingo pelo papa Francisco sobre o recurso à psiquiatria para pais que constatem orientações homossexuais nas crianças.

A um jornalista que questionou o papa sobre o que diria aos pais de crianças com orientações homossexuais, o pontífice respondeu que há "muitas coisas a fazer pela psiquiatria, para ver como são as coisas".

O papa falava no avião que o transportou no regresso de Dublin a Roma.