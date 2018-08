Actualidade

O Governo de Angola vai investir 3.650 milhões de kwanzas (11,6 milhões de euros) em obras para travar a progressão de ravinas na província da Lunda Norte, no leste do país.

As intervenções em causa visam a construção de estruturas de combate às ravinas em várias regiões daquela província, de acordo com um despacho presidencial, com data deste mês, a que a Lusa teve hoje acesso e que confirma a adjudicação das três empreitadas à construtora Griner.

Segundo o documento assinado pelo Presidente angolano, João Lourenço, estas obras pretendem "garantir a segurança das populações, a melhoria das vias de comunicação e assegurar a prossecução do interesse público".