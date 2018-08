Actualidade

Cerca de um milhão de fiéis são esperados este ano no santuário da Muxima, maior centro mariano da África subsaariana, na peregrinação àquela vila do município da Quissama, província de Luanda, marcada para 01 e 02 de setembro.

Em declarações hoje à agência Lusa, o reitor do santuário, padre Albino Reyes, indicou que centenas de fiéis provenientes de diversos pontos de Angola e do estrangeiro começaram já a rumar à vila, onde os preparativos para a peregrinação anual decorrem com normalidade.

"Alguns fiéis já começaram a chegar aqui ao santuário, mas vamos registar a maior afluência na quinta e sexta-feira, uma vez que esperamos receber cerca de um milhão de pessoas", disse.