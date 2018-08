Actualidade

A gruta das Torres, na ilha do Pico, nos Açores, vai ser palco para dois concertos do Festival Cordas, que decorre entre 12 e 16 de setembro com um calendário de 20 eventos, desde concertos a conversas e workshops.

Segundo a associação MiratecArts, que promove a terceira edição do Festival Cordas, os concertos agendados para os dias 13 e 14 de setembro, pelas 18:00, levam guitarras únicas para o centro da terra, na Gruta das Torres, na freguesia da Criação Velha, que se estende por cerca de 5.150 metros.

De acordo com a associação, que tem como diretor artístico Terry Costa, a terceira edição desta iniciativa, criada com o objetivo de projetar no mundo a Viola da Terra, vai acolher tocadores de várias ilhas, com destaque para o músico de São Miguel Rafael Carvalho, da Associação de Juventude Violas da Terra, que apresentará um novo CD e tocará também nos currais das vinhas do Pico, paisagem emblemática da ilha.