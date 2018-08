Actualidade

Os trabalhadores portuários associados ao Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL) decretaram hoje greve ao trabalho suplementar, entre 10 de setembro e 08 de outubro, reivindicando liberdade de filiação sindical.

"A greve envolverá todos os trabalhadores portuários efetivos e também aqueles que possuam vínculo contratual de trabalho de duração limitada, cujas entidades empregadoras ou utilizadoras sejam EPT's [Empresas de Trabalho Portuário] ou empresas de estiva em atividade", disse, em comunicado, o SEAL.

Desta forma, a paralisação "consubstanciar-se-á na abstenção de prestação de trabalho suplementar" entre as 08:00 de 10 de setembro e as 08 do dia 08 de outubro.