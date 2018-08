Actualidade

A comissária para a Economia Rural e Agricultura da União Africana (UA) afirmou hoje, em Luanda, que Angola progrediu na redução da fome, mas precisa de reforçar a estratégia para diminuir a pobreza, agravada com o desemprego entre jovens.

Josefa Sacko falava à imprensa à margem do encontro de lançamento do Processo de Reformulação do Plano Nacional de Investimento Agrícola de Angola (PNIA), que visa alinhar a agenda interna com as metas internacionais, quer a continental quer a global, respetivamente para 2030 e para 2063, para que possa reduzir a pobreza e acabar com a fome até 2025.

"Houve muitos progressos para acabar com a fome, tendo na base os programas de segurança alimentar", disse a angolana Josefa Sacko, sublinhando que, em termos de combate à pobreza, Angola precisa de "fazer mais esforços".