Actualidade

O Presidente de Angola anunciou hoje, através das redes sociais, o lançamento da aplicação "Qualificar", que pretende facilitar o acesso à informação sobre mais de 3.000 cursos repartidos nos diversos níveis de ensino e formação angolanos.

"Sempre defendi que apostar nos jovens é apostar no nosso futuro. Acredito que o caminho para o sucesso depende da dedicação aos estudos e ao trabalho. É com satisfação que anuncio o lançamento do Aplicativo Móvel Qualificar. Estás preparado?", refere João Lourenço, em mensagens colocadas nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.

A aplicação visa facilitar sobretudo as informações sobre o Ensino Secundário Técnico, Ensino Superior, Ensino Pedagógico, Formação Profissional e Formação para a Administração, constituindo um serviço público de consulta da oferta formativa, abrangendo mais de 500 instituições de ensino e formação, distribuídas pelas 18 províncias do país.