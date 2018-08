Actualidade

A comissão permanente extraordinária, pedida pelo CDS-PP, para debater os problemas da ferrovia foi hoje rejeitada em conferência de líderes, que se reuniu esta tarde no parlamento.

No final da conferência de líderes que hoje se reuniu extraordinariamente com o objetivo único de analisar o pedido do CDS-PP, o deputado centrista Telmo Correia anunciou a rejeição desta proposta, lamentando a decisão que considerou ser "um erro".

Segundo Telmo Correia, o único partido que, para além do CDS-PP, votou favoravelmente este pedido dos centristas foi o PSD, tendo todos os restantes rejeitado este pedido.