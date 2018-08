Actualidade

O vice-Presidente angolano, Bornito de Sousa, foi recebido hoje de manhã pelo Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, a quem entregou de uma mensagem do Chefe de Estado angolano, João Lourenço, saudando a sua eleição ao cargo.

"Fomos portadores de uma mensagem do Presidente da República, em que se reitera a amizade e saudações pela eleição do Presidente Mnangagwa", disse Bornito de Sousa, à imprensa, à saída da audiência, no Palácio Presidencial, em Harare.

Sobre a presença na tomada de posse de Mnangagwa, que decorreu domingo na capital zimbabueana, Bornito de Sousa destacou ter-se tratado de "um ato muito positivo" com grande participação popular, bem como o "grande consenso" de todas as forças políticas e sociais, bem como dos partidos da oposição, à volta de Mnangagwa.