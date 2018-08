Actualidade

Fernando Pimenta, duplamente campeão nos recentes Campeonatos do Mundo de canoagem, disse hoje que "sonha" ser campeão olímpico em Tóquio2020, mas, por ora, só pensa no apuramento, durante uma homenagem em Ponte de Lima.

Após um fim de semana marcado pela conquista de dois títulos mundiais - K1 1.000 e K1 5.000 -, em Montemor-o-Velho, o atleta, recebido hoje nos paços do concelho da sua localidade de origem, realçou que, depois da medalha de prata, em 2012, nos Jogos de Londres, com Emanuel Silva, no K2 1.000, ambiciona o seu primeiro ouro olímpico em 2020, mas com um passo de cada vez.

"O sonho é esse [a medalha de ouro olímpica]. Primeiro é preciso ter o sonho. Depois, é preciso trabalhar para se concretizar. O primeiro passo é o apuramento olímpico, e, depois do apuramento olímpico, é que se pode continuar a sonhar com mais certezas de se poder estar na luta", realçou.