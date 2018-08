Incêndios

Cinco militares da GNR ficaram feridos, com queimaduras, num incêndio rural que deflagrou num monte no concelho de Mourão (Évora) hoje à tarde e que mobiliza 72 operacionais, apoiados por quatro meios aéreos, revelaram os bombeiros.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse à agência Lusa que o fogo, que teve início no Monte do Canhão, no concelho de Mourão, às 16:30, está ativo, tendo os cinco militares da GNR ficado "feridos, devido a queimaduras", mas não precisou qual a gravidade das mesmas.

As chamas estão a consumir "uma área de pasto" e o combate mobiliza 72 operacionais, dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com o apoio de 24 viaturas e quatro meios aéreos.