Actualidade

O PAOK Salónica, adversário do Benfica no 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a extensão do contrato do seu treinador, Razvan Lucescu, até 30 de junho de 2020.

A renovação contratual do treinador romeno, de 49 anos, que cumpre a segunda época ao serviço da equipa de Salónica, surge a dois dias do embate decisivo da segunda mão do 'play-off' da Liga dos Campeões, frente ao Benfica, depois do empate a um golo na primeira mão no estádio da Luz, na passada terça-feira.

Razvan Lucescu orientou a equipa do PAOK em 47 jogos, somando 37 vitórias, seis empates e quatro derrotas.