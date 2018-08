Actualidade

O argentino Eduardo Salvio, que estava em dúvida por lesão, integra a lista de convocados hoje divulgada pelo Benfica para a visita aos gregos do PAOK, da segunda mão do 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol.

Para o jogo de quarta-feira, pelas 20:00 (horas de Lisboa), Rui Vitória chamou o extremo argentino, que estava em dúvida, enquanto o brasileiro Jonas e o chileno Castillo continuam de fora da convocatória alargada antes da viagem para a Grécia.

Salvio tinha falhado já a primeira mão com os gregos, além do dérbi com o Sporting no último sábado, em dois jogos que terminaram 1-1, mas recupera a tempo para o encontro decisivo de acesso à fase de grupos da 'Champions'.