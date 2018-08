Incêndios

Três dos militares da GNR queimados no incêndio de hoje no concelho de Mourão (Évora) são "feridos graves", tendo um sido levado para o Hospital de Évora e os outros dois para Coimbra e Porto, revelou o INEM.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse à agência Lusa que os cinco militares da GNR feridos no fogo, com queimaduras, são todos homens e os três feridos graves "já foram transportados" para as unidades hospitalares.

Um deles, de 32 anos, precisou a fonte, seguiu para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) na ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Moura".