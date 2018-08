Actualidade

Uma delegação da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) deslocou-se hoje a Cartum para supervisionar, com as autoridades sudanesas, os preparativos para construir a primeira central nuclear do país, resultante de um acordo assinado com a Rússia em 2017.

Nas reuniões com os representantes daquele organismo internacional foram abordados "os preparativos para a criação da primeira central nuclear do Sudão", disse o diretor da Administração-Geral de Energia Nuclear do Ministério da Eletricidade sudanês, Nasser Ahmed al-Mustafa.

Al-Mustafa garantiu que o Sudão está a dar "passos firmes" para preparar os trabalhadores sudaneses para produzir energia nuclear e pôr em marcha a infraestrutura necessária para tal, de acordo com os padrões exigidos pela AIEA.