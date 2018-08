Actualidade

A família de Maëlys de Araújo disse hoje que "todos os dias espera por uma verdade" sobre a morte da lusodescendente, alegadamente assassinada há precisamente um ano, em Pont-de-Beauvoisin, no leste de França.

"Ela faz-nos muita falta. Não nos resta mais do que a recordação dela, dos momentos felizes que passámos com ela. Não acreditamos na tese de acidente", afirmou a mãe de Maëlys, Jennifer Cleyet Marrel, à BFMTV, canal de televisão francês.

No dia em que se realizou uma marcha a assinalar um ano decorrido da morte da meninas, Jennifer Cleyet Marrel afirmou que o suspeito do homicídio, Nordahl Lelandais, "dá versões do sucedido que não correspondem ao desenvolvimento dos factos".