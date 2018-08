Actualidade

A Rússia começou hoje a construir no Ártico uma base militar para uma unidade de defesa antiaérea, informaram fontes militares.

O comandante da Frota do Norte, almirante Nikolai Evmenov, deslocou-se ao porto de Tiksi, no norte da região da Iacútia, para assistir à cerimónia de inauguração, noticiou a imprensa local.

A primeira coisa que foi feita foi a colocação dos pilares da cidadela onde viverão os militares da Força Aérea e da Frota do Norte, que estarão sujeitos, naquela zona do globo, a temperaturas gélidas durante a maior parte do ano.