Actualidade

As três pessoas que entraram hoje em paragem cardiorrespiratória num acidente rodoviário na Autoestrada do Norte (A1), na Mealhada, no distrito de Aveiro, acabaram por morrer, informou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a fonte, uma das vítimas mortais estava no camião que se despistou e tombou sobre uma carrinha.

As outras duas vítimas mortais estavam no interior da carrinha.