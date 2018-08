Actualidade

O médio brasileiro Gabriel, que assinou um contrato válido por cinco épocas com o Benfica, proveniente do Leganés, quer continuar a evoluir como futebolista e conquistar títulos na Luz.

"Em primeiro lugar quero conquistar o meu espaço neste clube enorme e vencer. Só posso pensar em vencer. É uma sensação incrível estar aqui a conhecer tudo, estou ansioso pelo que me espera, este ambiente incrível. É uma felicidade absurda", admitiu Gabriel em declarações à Benfica TV, depois de uma visita às instalações do clube.

O novo reforço 'encarnado' assistiu ao dérbi de sábado frente ao Sporting e testemunhou o ambiente no estádio da Luz: "Foi incrível. Os adeptos proporcionaram um ambiente fantástico no dérbi. Fiquei impressionado! Gostei muito do momento do voo da águia, é diferente e queria muito ver. Fiz vídeos com o telemóvel durante todo o voo. Também já vi o centro de treinos e fiquei impressionado com toda a estrutura. Estou muito feliz."