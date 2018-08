Actualidade

O Valência anunciou na segunda-feira ter alcançado um princípio de acordo com o Paris Saint-Germain (PSG) para a transferência definitiva do futebolista português Gonçalo Guedes.

O clube espanhol fez o anúncio da operação através de um comunicado que publicou no seu 'site', no qual informa que o jogador viajará hoje para Valência a fim de assinar um novo contrato.

Os adeptos do Valência estavam há vários dias na expectativa de que as negociações com o PSG chegassem a bom termo, depois de o treinador Marcelino García Toral ter revelado na passada sexta-feira à imprensa que o acionista maioritário do clube, Peter Lim, estava a fazer todos os possíveis para contratar Gonçalo Guedes, ainda que dentro de certos parâmetros.