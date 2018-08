Actualidade

O acidente rodoviário ocorrido na segunda-feira na Autoestrada do Norte (A1), que causou três mortos, continuava por resolver cerca da 01:00 de hoje, com manobras de remoção de um pesado de mercadorias envolvido.

Fonte da GNR explicou à agência Lusa que cerca da 01:00, mais de seis horas depois do alerta do acidente, ainda decorriam as operações de retirada de um veículo pesado e de, pelo menos, duas viaturas ligeiras, envolvidas na colisão.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, estão confirmados três mortos e seis feridos ligeiros, assistidos no local.