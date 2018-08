Actualidade

As vítimas mortais que resultaram do acidente de viação na segunda-feira no nó da Mealhada da Autoestrada do Norte (A1) são dois homens e uma mulher, indicou hoje à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

As operações de desencarceramento foram concluídas cerca da 01:00, adiantou a mesma fonte.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, estão confirmados três mortos e seis feridos ligeiros, assistidos no local.