Actualidade

Catorze militantes do Partido de Resgate Nacional do Camboja, recentemente dissolvido, foram libertados hoje da prisão onde cumpriam longas penas, tratando-se do mais recente de uma série de perdões promovidos pelo primeiro-ministro Hun Sen.

Os 14 ex-membros da oposição no Camboja tinham sido condenados por insurreição após um protesto de rua em 2014 e cumpriam penas entre os sete e os 20 anos.

Pelo menos oito outras pessoas detidas por acusações políticas foram libertadas após perdão ou sob fiança desde o início da semana passada.