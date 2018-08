Autoestrada do Norte reaberta pelas 07

A Autoestrada do Norte (A1) foi reaberta cerca das 07:00 de hoje no nó da Mealhada, distrito de Aveiro, depois de ter estado cortada várias horas devido a um acidente que causou três mortos, segundo a GNR.

"A A1 foi reaberta, mas mantêm-se fechadas as faixas da esquerda para reparação dos danos no separador central que ficou destruído na sequência do acidente" ocorrido na segunda-feira, adiantou à Lusa uma fonte da GNR.

O acidente, cujo alerta foi dado às 18:13 de segunda-feira, ocorreu no distrito de Aveiro, no nó da Mealhada da A1 ao quilómetro 311 e envolveu um veículo pesado e dois veículos ligeiros.