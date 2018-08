Actualidade

Os deputados iranianos manifestaram hoje insatisfação ao presidente Hassan Rohani face às dificuldades económicas e sociais do Irão, durante uma convocação inédita do parlamento.

Trata-se da primeira convocação de Rohani perante os deputados para se explicar, num contexto cada vez mais tenso devido aos desenvolvimentos do dossier nuclear e o regresso das sanções norte-americanas.

Esta audição, que durou cerca de duas horas, abordou também a demissão, após um voto favorável do parlamento, dos ministros do trabalho, a 08 de agosto, e da economia, no domingo.