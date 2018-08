Actualidade

Portugal foi o Estado-membro da União Europeia que teve em 2017 mais trocas comerciais com o Brasil em termos relativos, enquanto Holanda (importações) e Alemanha (exportações) foram os principais parceiros comerciais em termos absolutos, revelam dados do Eurostat.

De acordo com o relatório sobre comércio internacional entre UE e Brasil hoje publicado pelo gabinete oficial de estatísticas da União Europeia, o Brasil foi no ano passado o 12.º parceiro dos 28 a nível de importações (representando 2% do total das importações para a União Europeia de países terceiros) e o 17º destino das exportações dos Estados-membros (equivalente igualmente a 2% do total das exportações dos 28).

Entre os Estados-membros da UE, a Holanda foi, em termos absolutos, o principal importador de bens do Brasil (6 mil milhões de euros) e a Alemanha o principal exportador (8 mil milhões de euros), mas, em termos relativos, Portugal foi de forma destacada quer o maior importador, quer o maior exportador.