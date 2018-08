Actualidade

A Ordem dos Nutricionistas congratulou-se hoje com a abertura de concurso para contratar 40 profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, mas sublinhou que o número fica aquém do necessário e pediu "mais arrojo" no próximo Orçamento do Estado.

"A Ordem dos Nutricionistas congratula-se pela abertura do concurso", refere em comunicado, adiantando que estes profissionais serão integrados nos cuidados de saúde primários.

A abertura do concurso foi publicada na segunda-feira em Diário da República, que refere que o procedimento concursal se destina "à admissão de 40 estagiários para o ramo de Nutrição da carreira dos técnicos superiores de saúde, no âmbito dos cuidados de saúde primários".