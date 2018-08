Actualidade

A organização do Grande Prémio de Macau anunciou hoje que pretende atrair turistas e fidelizar a comunidade do território através de um conjunto de atividades no âmbito dos 65 anos da prova.

Para além da "Corrida Fun Run do Circuito da Guia" haverá ainda uma atividade para recolha de fotografias e vídeos sobre o Grande Prémio de Macau, com o objetivo de promover "a participação de residentes e turistas com diferentes faixas etárias", disse a vice-presidente presidente do Instituto do Desporto do Governo de Macau, Lam Lin Kio, durante uma conferência de imprensa sobre a próxima edição do evento de desporto motorizado, a disputar em novembro.

A decisão explica-se pelo facto de o evento se ter tornado, segundo a organização, "numa corrida urbana de prestígio no automobilismo internacional e mundial, bem como numa importante marca desportiva e turística do território".