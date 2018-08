Actualidade

O golo com um 'pontapé de bicicleta' do futebolista português Cristiano Ronaldo à Juventus, então ao serviço do Real Madrid, foi eleito o melhor golo da época pelos utilizadores do sítio da UEFA na Internet.

A 'bicicleta' do internacional português, nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, recebeu 197.496 votos, superando, largamente, o segundo melhor golo, da autoria do francês Dimitri Payet, do Marsella, frente ao Leipzig, com 35.558 votos.

A espanhola Eva Navarro, com um golo frente à Alemanha, no Europeu de sub-17, ficou no terceiro lugar, com 23.315 votos.