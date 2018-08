Incêndios

O militar da GNR ferido num incêndio rural em Mourão, no distrito de Évora, e que está internado no Hospital de S. José, em Lisboa, possui "queimaduras de gravidade moderada" e encontra-se com "prognóstico favorável".

O ferido "está em observação na Urgência Geral Polivalente" da unidade hospitalar, com "queimaduras de gravidade moderada e prognóstico favorável", divulgou hoje a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), em comunicado.

Este militar da GNR, um dos três que sofreram queimaduras graves no fogo, tem 32 anos e foi inicialmente transportado de ambulância para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde foi sujeito a avaliação médica.