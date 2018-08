Hells Angels

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa rejeitou a constituição do líder do movimento de extrema-direita português Mário Machado como assistente no processo do grupo de motociclistas 'Hells Angels', o que lhe permitiria intervir diretamente no andamento do processo.

De acordo com um despacho judicial a que a agência Lusa teve hoje acesso, Mário Machado e outro homem requereram a admissão como assistentes neste processo, mas o pedido foi rejeitado.

O processo decorre dos atos violentos ocorridos em março deste ano, no Prior Velho, concelho de Loures, que envolveram dois grupos rivais de motards - 'Hells Angels' e 'Red&Gold' -, e que resultaram em seis feridos, três dos quais em estado grave.