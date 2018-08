Actualidade

O Crédito Agrícola alcançou lucros consolidados de 64,2 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 37%, ou mais 17,3 milhões de euros, do que em igual período do ano passado, revelou hoje a instituição em comunicado.

Deste valor de resultado líquido consolidado, o negócio bancário contribuiu com 58,4 milhões de euros, aumentando 34% face ao período homólogo de 2017.

Em 30 de junho passado, a carteira de crédito (bruto) a clientes do Grupo Crédito Agrícola ascendeu a quase 9,6 mil milhões de euros, revelando um aumento de 6,3% face a junho de 2017.