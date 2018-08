Incêndios

O Presidente da República afirmou hoje que está a "acompanhar permanentemente" o estado de saúde dos militares da GNR feridos com gravidade no combate às chamas em Mourão.

"Estou a acompanhar permanentemente aquilo que se passa nos três centros muito competentes para tratamento de queimados", onde estão os três militares que ficaram feridos com gravidade no combate às chamas no concelho de Mourão (Évora), na segunda-feira, disse hoje Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falava aos jornalistas em Castanheira de Pera, numa visita a concelhos afetados pelo grande incêndio de Pedrógão Grande, de junho de 2017.