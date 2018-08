Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje que reconhece "a categoria moral" da resposta dada pela família de José Afonso ao rejeitar a proposta de trasladação dos restos mortais do cantor e compositor para o Panteão Nacional.

"Não posso deixar de reconhecer a categoria moral da resposta dada pela família de Zeca Afonso", comentou hoje o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas em Castanheira de Pera, distrito de Leiria.

A família do compositor José Afonso opôs-se, na semana passada, à proposta da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) de trasladação dos restos mortais do músico para o Panteão Nacional, recordando que José Afonso "rejeitou em vida as condecorações oficiais que lhe haviam sido propostas" e que foi, a seu pedido, "enterrado em campa rasa e sem cerimónias oficiais, em total coerência com a sua vida e pensamento".