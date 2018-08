Actualidade

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder) enalteceu a "liderança, ponderação e perspicácia" do atual líder do partido, José Eduardo dos Santos, associando-se à celebração, hoje, do 76.º aniversário do ex-chefe de Estado angolano.

Numa "mensagem de felicitações", o Bureau Político do MPLA realça as qualidades de José Eduardo dos Santos, "demonstradas na condução dos destinos do partido e de Angola, particularmente nos momentos mais dramáticos, quando tudo parecia sucumbir, ante a ameaça destruidora dos inimigos da Pátria angolana".

"No novo contexto da vida do país, não pode o Bureau Político do MPLA deixar de estar rendido à forma hábil, tenaz e sacrificada como o Camarada Presidente José Eduardo dos Santos, à frente da Nação angolana, divisou as vias mais acertadas para manter a Independência Nacional, a integridade do território, a unidade e, consequentemente, conquistar a paz justa e definitiva", lê-se no documento.