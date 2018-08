Actualidade

O futebolista internacional costa-marfinense Seydou Doumbia desvinculou-se hoje do Sporting e assinou pelo Girona por três temporadas, anunciaram hoje os dois clubes.

"O Girona contratou o futebolista costa-marfinense Seydou Doumbia. O avançado vinculou-se ao clube de Montilivi por três temporadas, chegando, com carta de desvinculação, do Sporting", pode ler-se num comunicado publicado pelo emblema espanhol no seu sítio na Internet.

O Sporting também confirmou a transferência "a título definitivo", desejando ainda ao atleta de 29 anos "as maiores felicidades nesta nova etapa na carreira".