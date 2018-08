Brexit

O Reino Unido pretende ser o maior investidor do G7 em África em 2022, depois de sair da União Europeia, disse hoje na cidade do Cabo, África do Sul, a primeira-ministra britânica.

Theresa May, que hoje iniciou uma visita oficial de três dias ao continente africano, disse aos jornalistas que o Governo britânico utilizará o orçamento de ajuda internacional para apoiar o empresariado britânico a aprofundar trocas comerciais e investimento em África, após a saída da União Europeia.

Neste sentido, a governante disse que o Reino Unido espera superar o investimento dos Estados Unidos no continente africano.