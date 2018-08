Actualidade

Portugal não está preparado para ser competitivo aquando da liberalização do mercado ferroviário a outros operadores, que vai acontecer já a partir do início do próximo ano, consideraram especialistas consultados pela Lusa.

De acordo com indicações da União Europeia, a liberalização do mercado ferroviário europeu inicia-se em 2019 e tem um período de adaptação até março de 2020, o que significa que qualquer operador estrangeiro pode atuar em Portugal e concorrer diretamente com a CP, explicou à Lusa Manuel Tão, especialista em economia dos transportes, da Universidade do Algarve.

"Há aqui uma tempestade perfeita. Há uma situação que vem de trás, de subinvestimento na infraestrutura, subinvestimento no operador estatal e um novo quadro institucional que advém das diretivas comunitárias e que nos remete para uma situação de liberalização da operação", salientou.