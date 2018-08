Actualidade

O Conselho de Ministros de Moçambique decidiu hoje retirar o mandato ao autarca de Quelimane, terceira maior cidade do país, Manuel de Araújo, por ter aderido à Renamo durante um mandato para o qual foi eleito pelo MDM.

"Nesta sessão, o Governo apreciou e aprovou o decreto que aprova a perda de mandato de Manuel António Aculete Lopes de Araújo do cargo de presidente do Conselho Municipal da Cidade de Quelimane", disse a porta-voz do Governo central, Ana Comoana, em conferência de imprensa no final da sessão semanal do Conselho de Ministros.

Ana Comoana adiantou que Manuel de Araújo tem 20 dias para recorrer da decisão ao Tribunal Administrativo, contados a partir da publicação da deliberação.